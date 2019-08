Walliser Parlament holt Pokal

Das diesjährige Siegerteam, der FC des Grossen Rates Wallis. © Erich Brassel

Seit vielen Jahren tragen die Fussballbegeisterten der kantonalen Parlamente jährlich ein Turnier aus um den Titel des Parlaments-Fussballmeisters. Am diesjährigen Turnier am Samstag in Basel holte sich Grosse Rat des Kantons Wallis den Pokal.