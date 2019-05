Parlamentswahl geht in die vorletzte Runde

In Indien sind seit dem 11. April Millionen Wählerinnen und Wähler aufgerufen, ein neues Parlament zu bestimmen. In Neu Delhi bildeten sich am Sonntag lange Warteschlangen vor den Wahllokalen. © KEYSTONE/AP/MANISH SWARUP

Millionen Inder haben am Sonntag bei der vorletzten Runde der Mammutwahl in Indien ein neues Parlament gewählt. Abgestimmt wurde unter anderem in der Hauptstadt Neu Delhi und im östlichen Bundesstaat Westbengalen.