Party auf dem neuen Bahnhofplatz

Seit 2014 wurde auf der Grossbaustelle am Bahnhofplatz und am Bahnhof St.Gallen gebaut. Jetzt ist der neue Bahnhofplatz in einer Einweihung eröffnet worden. Das Band durchgeschnitten hat die St.Galler Stadträtin und Baudirektorin Maria Pappa. Unter den geladenen Gästen waren unter anderem SBB-CEO Andreas Meyer, St.Gallens Stadtpräsident Thomas Scheitlin, Regierungsrat Bruno Damann und weitere Vertreter aus Politik und Wirtschaft. Ausserdem wurde der erste neue Doppelstockzug der SBB auf den Namen «St.Gallen» getauft.

Bis Sonntagmorgen gesperrt

Der gesamte Bahnhofplatz ist während den Feierlichkeiten zwischen Freitagmittag, 12 Uhr und Sonntagmorgen, 5 Uhr komplett gesperrt. Die Haltestellen für den ÖV werden während dieser Zeit an den Rand des Bahnhofplatzes an provisorische Abfahrtsorte verlegt.

Zwei Tage Party

Am Freitagabend und Samstag wird aus dem Bahnhof und dem Bahnhofplatz gefestet. Während dieser Zeit gehöre der Bahnhofplatz ganz der Bevölkerung, schreibt die Stadt. Das Festgelände geht vom Kornhausplatz beim Tibits bis zum Rathaus, über den Bahnhofplatz, das Bahnhofsgebäude, die Gutenbergstrasse bis hin zum Appenzeller Bahnhof.

«Jazzige» Töne und regionale Beats am Freitag

Am Freitagnachmittag ab 17 Uhr bis Samstagmorgen um eins verwandle sich der Platz in eine «Partymeile», schreibt die Stadt: «An der Afterwork-Party erklingen in der Jazz-Lounge in der Bahnhofshalle ‹jazzige› Töne und auf dem Kornhausplatz liefern regionale DJs die Beats zum Fest.»

Kein Feuerwerk am Samstag

Am Samstag beginnt der Festbetrieb um 10 Uhr. Es treten verschiedene Bands aus der Region auf, unter anderem die Rorschacher Band «Panda Lux». Ausserdem gebe es Modeschauen, Theater- und Tanzaufführungen, Bücherlesungen und auch Kinder kommen auf ihre Kosten. Das geplante Feuerwerk fällt leider aus: «Wir bedauern das sehr. Wir haben keine Bewilligung für das Feuerwerk erhalten», sagt Andreas Nagel, Leiter Kommunikation Stadt St.Gallen. Für eine Alternative ist gesorgt, doch Nagel verrät nur so viel: «Es hat was mit Lasern zu tun.»

