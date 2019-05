Passagiere können Scientology-Schiff nach Masernfall verlassen

Bei einem Schiff der Sekte Scientology ist die Quarantäne wegen Masern aufgehoben worden. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA EFE/ERNIE SOON

Nach mehr als zwei Wochen in Quarantäne wegen eines Masernfalles an Bord dürfen die Passagiere eines Kreuzfahrtschiffs der Scientology-Sekte wieder an Land gehen. Dies teilte die Scientology-Organisation am Donnerstag (Ortszeit) mit.