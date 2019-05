Passagiermaschine rutscht auf US-Flughafen von Piste in Fluss

Die Maschine mit über 140 Menschen an Bord schlitterte in Florida bei Jacksonville in einen Fluss. © Jacksonville Police/Twitter

Eine Passagiermaschine vom Typ 737 mit über 140 Menschen an Bord ist am US-Militärflughafen Jacksonville von der Piste abgekommen und in einem angrenzenden Fluss gelandet. Alle Insassen hätten überlebt, teilte die örtliche Polizei über Twitter mit.