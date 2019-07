Fuchs beisst Patientin in Uni-Spital

In der Stadt Zürich treiben sich die Füchse gerne auch in Gärten rum. Beim Unispital drang einer sogar in ein Zimmer ein und biss eine schlafende Patientin. © KEYSTONE/WALTER BIERI

Ungebetener Besuch in der Nacht: Ein Fuchs ist am Zürcher Universitätsspital in ein Zimmer im Erdgeschoss eingedrungen und hat nach einer Patientin geschnappt. Sie kam mit dem Schrecken und einer leichten Bissverletzung am Arm davon.