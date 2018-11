Patric Scott – Christmas at Home

Ganz ehrlich: Er war schon besser, der Ruf der Vorweihnachtszeit. Immer mehr werden diese Wochen im Jahr mit Stress, Hektik und Geldgier in Verbindung gebracht. Doch all das ist auch im Jahr 2018 spätestens dann vergessen, wenn das gemeinsame Fest daheim in der guten Stube steigt. Das Gefühl, wenn man über die Schwelle tritt und in die lachenden Gesichter der Lieben blickt; die verlockenden Düfte aus der Küche; Kerzenlicht, das den Raum in eine wohlige Wärme taucht: Dieses Gefühl ist, was Patric Scott in seiner neusten Single «Christmas At Home» besingt.

Dass dieses «Home», die Heimat, weder an einen bestimmten Ort, noch an eine bestimmte Gruppe von Menschen gebunden ist, wird mit jedem Ton spür- und greifbar. «Home is where my heart is» ist zwar keine Textzeile aus dem Song – aber bringt die prächtig soulige Weihnachtsballade auf einen wunderbaren Nenner. Zusammen mit Rose Ann Dimalanta, die zwar an der Seite von Prince gross , aber in der Schweiz zuletzt vor allem im Ensemble von Seven bekannt geworden ist, liefert Patric Scott den perfekten Soundtrack für all jene, für die Weihnachten eine echte Herzensangelegenheit ist und nicht bloss ein weiterer Pflichttermin im Event-Jahr. Oder wie Patric Scott es selber formuliert: «Weihnachten ist die einzige Zeit wo wir alle zusammen sind und ich liebe Weihnachten.»

Patric Scott hat auf grossen und kleinen Bühnen schon weit über 50’000 Personen begeistert; er ist einer jener Künstler, die die Vielfalt richtiggehend zelebrieren; mit seiner unverkennbaren Stimme verschweisst er unterschiedlichste Sile zu einem Ganzen zusammen, das sich gut und gerne hören lässt. «Christmas At Home» ist das jüngste Werk eines Musikers und Produzenten, der sich im In- und Ausland an renommierten Instituten ausgebildet und mittlerweile fünf Solo-Alben veröffentlicht hat.

Patric Scott liebt und lebt die Musik: Als Songwriter, Produzent und Sänger ist das Multitalent ist nicht mehr aus der hiesigen Musikszene wegzudenken.