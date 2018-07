Patrick Lindner – Komm wir fahrn aufs weite Meer hinaus

«Wo es uns gefällt, werfen wir den Anker und geniessen den Moment», lautet Lindners wunderbar unkonkreter Plan für diesen neuesten Titel, den er zusammen mit seinem angestammten Produzenten Tommy Mustac aufgenommen hat. Einfach in den Tag hineinleben, die Seele baumeln lassen, die Nacht gemeinsam unterm Sternenzelt erleben – so lautet die Devise für diesen unbekümmerten, mitreissenden mediterranen Trip, der sofort für Fernweh sorgt und Lust auf Zweisamkeit unter endlos weiten Himmeln macht. Im grossartigen Videoclip zur neuen Single gibt’s natürlich die passenden Bilder dazu: Gedreht auf und vor den schönsten Ecken Mallorcas, nimmt Patrick Lindner seine Fans mit aufs Boot – und ab geht’s «aufs weite Meer hinaus»…

Pünktlich zum 30. Bühnenjubiläum wird Patrick Lindner dann übrigens tatsächlich mit seinen Fans die Weiten des Meeres ansteuern – für den Frühling 2019 ist nämlich eine große Fan-Kreuzfahrt geplant!

Kaum zu glauben, dass es inzwischen schon fast 30 Jahre her ist, seit Patrick Lindner den 2. Platz beim Grand Prix der Volksmusik (1989) belegt hat. Aber die Zeit fliegt bekanntlich, wenn alles rund läuft: Jede Menge Edelmetall (3x Platin, 6x Gold), gleich fünf Goldene Stimmgabeln und einen Bambi gab’s zwischenzeitlich für den vierfachen Gewinner der ZDF-Hitparade. Gefeiert als Musiker, kennt man den sympathischen Münchner zudem als Koch, als Moderator, der auf mehrere Dutzend eigene Shows für ZDF und ARD zurückblicken kann (u.a. „So ein Tag mit guten Freunden“, „Patrick Lindner persönlich“, „Patrick Lindner Show“), sowie als Primetime-Schauspieler (u. a. „Traumschiff“, „SOKO“) und seit Mitte des Jahrzehnts auch als Operetten-Star („Im Weißen Rössl“, 2015). Anknüpfend an sein Vorgänger-Studioalbum „Mittenrein ins Glück“, mit Platz #60 sein zweites Top-75-Album in Deutschland in Folge, hatte Lindner im Februar sogar die Top-40 mit dem aktuellen „Leb dein Leben“-Album erstürmt.

„Das Sternenzelt ist unser Haus/mehr brauchen wir nicht“: Beschwingt und lebensfroh, abenteuer- und reiselustig präsentiert sich Patrick Lindner auf seiner brandneuen Auskopplung „Komm wir fahr’n aufs weite Meer hinaus“. Wer hätte gedacht, dass schon ein klanglicher 3-Minuten-Kurztrip dermaßen erfrischend wirken kann?! (Telamo)