Patrick Lindner – Was ich in Träumen sah

Bevor Patrick Lindner in den kommenden Wochen mit seiner «Weihnachtsträume»-Show und sehr viel ruhigeren Klängen für festliche Stimmung sorgt, weiht er seine Fans in ganz andere Träume ein: „Was ich in Träumen sah“ heißt die schwungvolle, sehnsüchtige neue Single des Münchners.