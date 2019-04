Patrick Lindner – Weil du mich liebt

Mit dem brandneuen Titel „Weil du mich liebst“ steuert der Münchner ab sofort auf sein Jubiläumsalbum „Ich feier’ die Zeit“ zu, das am 5. Juli bei TELAMO erscheinen wird. Neben der regulären Version dieser ersten Singleauskopplung, für die Lindner auf ein extrem erfrischend-ansteckendes Mix aus Popschlager-Melodien und Dance-Sounds setzt, erscheint „Weil du mich liebst“ am 5. April auch als Remix-Version, die sogar noch tanzflächentauglicher ist. Auch das dazugehörige Video feiert am selben Tag Premiere.

2019 ist ein ganz besonderes Jahr für Patrick Lindner: Pünktlich zum 30. Bühnenjubiläum wird sich der Sänger aus München im Sommer mit seinem programmatisch betitelten Studioalbum „Ich feier’ die Zeit“ zurückmelden. Typisch für ihn ist dabei, dass er seinen Sound auch dieses Mal konsequent weiterdenkt, ein echtes Update liefert: So tanzbar, so ausgelassen, so zeitgenössisch klang er noch nie. Bester Beweis dafür ist die erste Single „Weil du mich liebst“, die einen nach dem ruhigeren Gänsehaut-Intro immer wieder auf die Tanzfläche entführen will, wenn Lindners angestammter Produzent Tommy Mustac auch auf elektronische Sounds und schillernde Synthesizer-Klänge setzt. Auf den Leib geschrieben wurde ihm der Titel von Tim Peters, Paul Falk und Alexander Scholz.

„Doch dann kamst du, wie ein kalter Schneesturm im August“ – so überfällt ihn die Liebe, die sich hier mit treibenden Beats anbahnt und tatsächlich wie vertontes Glück klingt. 100% im Hier und Jetzt verankert, definiert Lindner die perfekte Balance zwischen mitreißenden Popschlager-Melodien und dem Feeling einer echten Dance-Hymne, die mit Oh-oh-oh-Gesängen und vielen verspielten Elementen ganz klar den Albumtitel vorwegnimmt: Genau so klingt es, wenn einer wirklich die Zeit feiert.

Und was für eine Zeit es war: Kaum zu glauben, dass es nun schon 30 Jahre her ist, seit Lindner den 2. Platz beim Grand Prix der Volksmusik belegt hat. Aber die Jahre vergehen bekanntlich wie im Flug, wenn alles läuft: Jede Menge Edelmetall (3x Platin, 6x Gold), gleich fünf Goldene Stimmgabeln und einen Bambi gab’s zwischenzeitlich für den vierfachen Gewinner der ZDF-Hitparade, der 1960 zur Welt kam. Gefeiert als Musiker, kennt man ihn zudem seit drei Jahrzehnten auch als Koch und Moderator, der auf mehrere Dutzend eigene Shows für ZDF und ARD zurückblicken kann (u.a. „So ein Tag mit guten Freunden“, „Patrick Lindner persönlich“, „Patrick Lindner Show“), sowie als Primetime-Schauspieler (u.a. „Traumschiff“, „SOKO“) und Operetten-Star („Im Weißen Rössl“, 2015). Sein zuletzt veröffentlichtes „Leb dein Leben“-Album bescherte ihm erst Anfang 2018 eine weitere Platzierung in den deutschen Top-40.

Mit seinem kommenden Jubiläumsalbum zelebriert Patrick Lindner drei erfolgreiche Jahrzehnte – und blickt gleichwohl nur nach vorn: Auch 30 Jahre nach den ersten Hits geht es ihm um Melodien, die den Moment versüßen, die das Leben, die Zukunft und die Liebe feiern. (Telamo)