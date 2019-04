Patrick Walder soll die Zürcher SVP leiten

Muss noch einmal für die Partei antreten: Der bereits zurückgetretene langjährige Nationalrat Toni Bortoluzzi. (Archiv) © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Der Vorstand der Zürcher SVP hat am Montag an einer ausserordentlichen Sitzung in Wallisellen entschieden, wer die angeschlagene Partei in die nationalen Wahlen führen soll: Patrick Walder aus Dübendorf soll die Scherben aufsammeln – zumindest bis zu den Wahlen.