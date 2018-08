Patty Schnyder verliert nach heroischem Kampf

Patty Schnyder zeigte gegen Maria Scharapowa eine starke Leistung, kassierte aber dennoch eine Niederlage © KEYSTONE/EPA/COREY SIPKIN

Das kleine Tennis-Märchen von Patty Schnyder am US Open in New York ist beendet. Die bald 40-jährige Baselbieterin verliert gegen Maria Scharapowa nach hartem Kampf in 1:51 Stunden 2:6, 6:7 (6:8).