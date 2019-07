Paul-Club schliesst – Latino-Club eröffnet

«Es ist Zeit für mich zum Aufhören – und ich mache das, weil ich möchte, und nicht weil ich muss», sagt «Paul»-Besitzer Roman Buff, der seit 19 Jahren im Geschäft ist. Im Jahr 2013 eröffnete der Club an der Bahnhofstrasse in St.Gallen seine Türen. Doch laut Buff, der den Club zusammen mit Kreshnik Nesimi führte, sind die Zeiten schwieriger geworden.

«Wir haben mit dem Paul-Club die junge Zielgruppe immer weniger erreicht», so Buff gegenüber dem «St.Galler Tagblatt». Die Parkplatzsituation in St.Gallen habe seinem Club zu schaffen gemacht. Und auch die Bars, die bis weit in die Nacht geöffnet sein dürfen, macht dem «Paul» einen Strich durch die Rechnung. Es fehle den Ausgängern der Grund, morgens um zwei Uhr noch in einen Club zu gehen und dafür Eintritt zu bezahlen.

Jetzt schliesst Buff die Tür zu seinem Club. «Es war eine geniale Zeit mit vielen unvergesslichen Abenden.» Am 10. August soll es aber schon weiter gehen – unter neuer Führung und mit neuem Konzept. DJ Black M macht aus dem Paul einen Latino-Club.

