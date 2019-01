Peier setzt sich in den Top Ten fest

Killian Peier fliegt ins Scheinwerferlicht. © KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER

Der Seriensieger Ryoyu Kobayashi oder auch Killian Peier konservieren ihre Form der Vierschanzentournee. Der Asiate siegt weiter, Peier springt zum dritten Mal in Serie in die Top Ten.Beim ersten von zwei Weltcupspringen in Predazzo war gegen Kobayashi erneut kein Kraut gewachsen.