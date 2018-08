Die Schweizer Hoffnungen am Sommer-GP in Einsiedeln ruhen auf Killian Peier © KEYSTONE/EPA PAP/GRZEGORZ MOMOT

Der Schweizer Killian Peier beweist in der Qualifikation für den Sommer-Grand-Prix in Einsiedeln vom Samstag (18.00 Uhr) erneut seine gute Form. Nach seinen Topleistungen in Hinterzarten (3.) und Wisla (5.) konnte Peier auch beim Heimauftritt mit der Weltspitze mithalten.