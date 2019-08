Penalty und Platzverweis sind nichts für Zürich

Hier brachte Marco Schönbächler den FCZ voran. Xamax' Goalie Laurent Walthert konnte nichts ausrichten © KEYSTONE/WALTER BIERI

Der FCZ bekommt wie schon beim 1:3 in Sitten auch gegen Xamax etwa nach 70 Minuten einen Penalty zugesprochen und kann ab dort in Überzahl spielen. Wieder reicht es nicht zum Sieg. Es wird ein 2:2.Gaëtan Karlen, nicht der Torschütze vom Dienst, verunmöglichte dem FCZ in der 94.