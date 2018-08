Pentagon verbietet Nutzung von Apps mit GPS-Positionserkennung

Soldaten beim Training in der afghanischen Hauptstadt Kabul. (Archivbild) © Keystone/AP/MASSOUD HOSSAINI

Das US-Verteidigungsministerium verbietet Soldaten in Einsatzgebieten die Nutzung von Fitnessdaten-Trackern und Smartphone-Apps, die Standortdaten verraten können. Das teilte das Pentagon am Montag in Washington mit.