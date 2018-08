Die EM der Bahnfahrer in Glasgow geht am Dienstag zu Ende © KEYSTONE/EPA/ROBERT PERRY

Der Westschweizer Loïc Perizzolo hat am letzten Tag der Bahn-Europameisterschaften in Glasgow im Ausscheidungsfahren eine Medaille nur knapp verpasst.Perizzolo, 2016 Europameister in dieser Disziplin, musste sich mit dem undankbaren 4. Rang begnügen.