Beim Glücksspiel "Joker" hat eine Person aus der Westschweiz 1'542'346 Franken gewonnen. (Symbolbild) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Am Mittwochabend hat ein Spieler oder eine Spielerin beim Spiel «Joker» von Swisslos über 1,5 Millionen Franken gewonnen. Der oder die Glückliche kommt aus dem Gebiet von Loterie Romande in der Westschweiz. Die Person gewinnt 1’542’346 Franken, wie Swisslos am Mittwochabend mitteilte.