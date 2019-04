Person stirbt bei Wohnungsbrand

Bei einem Brand in einem alten Wohnhaus in Freiburg ist eine Person ums Leben gekommen. Sieben Personen konnten gerettet werden. © Kantonspolizei Freiburg

In der Nacht auf Sonntag ist eine Person bei einem Brand in einem alten Haus in Freiburg ums Leben gekommen. Sieben Personen konnten gerettet werden und blieben unverletzt. Sie erlitten aber einen schweren Schock.