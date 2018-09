Peru feiert Rückkehr gestohlener Goldmaske

Die Begräbnis-Maske mit Goldlegierung und Silberaugen stammt aus dem 8. Jahrhundert. © KEYSTONE/EPA EFE/ERNESTO ARIAS

Nach einem 20 Jahre dauernden Rechtsstreit ist eine gestohlene altertümliche Goldmaske von Deutschland zurück in ihre Heimat Peru gekehrt. Am Montag wurde die aus dem 8. Jahrhundert stammende Sicán-Maske erstmals im Präsidentenpalast in Lima gezeigt.