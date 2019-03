Perus Ex-Präsident Toledo in USA betrunken festgenommen

Am Montagmorgen (Ortszeit) wurde er nach Vermittlung des peruanischen Konsulats aus dem Gefängnis von Redwood City wieder freigelassen, wie das Aussenministerium in Lima mitteilte.

Toledo hat sich in die USA abgesetzt, nachdem er in seiner Heimat angeklagt wurde, während seiner Amtszeit (2001-2006) Bestechungsgelder in Millionenhöhe vom brasilianischen Bauunternehmen Odebrecht angenommen zu haben. Ein Richter ordnete eine Untersuchungshaft von 18 Monaten gegen Toledo an. Der ehemalige Staatschef streitet die Vorwürfe ab.

Die peruanische Justiz begann ein Auslieferungsverfahren vor den US-Behörden. Die Festnahme in Kalifornien stehe aber nicht in Beziehung zur Anklage in Peru, unterstrich das Aussenministerium.

(SDA)