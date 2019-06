Peter Sagan nach Spurtsieg neuer Leader

Ein Blick in die Statistikbücher der Tour de Suisse zeigt: Mit Peter Sagan ist seit seiner Debüt-Rundfahrt im Jahr 2010 immer zu rechnen. Bei jeder Austragung gewann er bislang mindestens ein Teilstück – seine eindrückliche Siegesserie reisst auch 2019 nicht ab.

Sein 17. Streich im Rahmen der Schweizer Landesrundfahrt war eine wahre Machtdemonstration. Das anspruchsvolle Finale mit einer 200 Meter langen Rampe hinauf zur Ziellinie war geradezu auf die Qualitäten des sprintstarken Dreifach-Weltmeisters zugeschnitten. Sagan nutzte diese Ausgangslage und lancierte früh den Angriff, dem die Konkurrenz nichts entgegenzusetzen hatte. Dem Italiener Elia Viviani und dem Deutsche John Degenkolb blieben nur die Ehrenplätze auf dem Podium.

In der Gesamtwertung führt Sagan nun dank den gewonnenen Bonifikationen zehn Sekunden vor dem vormaligen Leader Kasper Asgreen. Als bester Schweizer folgt Stefan Küng mit 20 Sekunden Rückstand im 6. Rang.

Nach Bergpreis-Leader Claudio Imhof am Sonntag setzte sich auf den 162,3 km von Flamatt nach Murten mit Simon Pellaud erneut ein Fahrer des Schweizer Nationalteams in Szene. Der Romand war mit drei anderen Fluchtkollegen unmittelbar nach dem Start ausgerissen und lag zwischenzeitlich mehr als vier Minuten vor dem Feld. Das Quartett sah seine Bemühungen aber nicht vom Erfolg gekrönt. Rund 6 km vor dem Ziel kam es zum Zusammenschluss.

Für den Tagessieg in der 4. Etappe vom Dienstag kommen viele Fahrer in Frage – Sprinter als auch Klassiker-Spezialisten dürfen sich Chancen ausrechnen. Zwischen dem Start in Murten und dem Ziel in Arlesheim im Kanton Basel-Landschaft gibt es drei kleinere klassifizierte Anstiege. Vom Eichenberg, der auf den 163,9 km gleich zweimal zu bewältigen ist, geht es noch knapp 20 km bis ins Ziel.

