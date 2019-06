Peter Sebastian – So ist das Leben

„Das Leben ist nicht immer fair, nein auch nicht immer leicht – doch man kämpft, bis man sein Ziel erreicht.“ Dass man das „Leben so nehmen muss wie es kommt“ – wer weiß das besser als PETER SEBASTIAN, der seinen Weg immer geradeaus gegangen ist. Dass dieser Text vom Interpreten höchstselbst geschrieben wurde, ist der Intensität des Songs nachzuempfinden. „Das Buch des Lebens – schreib es neu“ – authentischer kann man es nicht ausdrücken. CHRISTOPH LEIS-BENDORFF hat diesen Titel perfekt dazu passend komponiert.

Seine Lebensfreude will PETER SEBASTIAN nie verlieren – und genau das vermittelt er im neuen „I Like it“-Mix. Gute Tradition bei PETER SEBASTIANs limitierten Maxi-CDs ist es, dass er mehrere Songs für seine Fans und Freunde mit verkoppelt. So ist es auch diesmal wieder. Passend zum Thema des Titelsongs, hat PETER einen „Sunshine Mix“ seines lebensbejahenden Schlagers „AUS FREUDE AM LEBEN“ produziert. Die bekannte Textdichterin DORIS DOBERSTEIN schrieb mit dem Hamburger Entertainer gemeinsam den positiven Text dazu.

Auf vielfachen Wunsch hat PETER noch einmal eine der schönsten Kompositionen des französischen Chansonniers Gilberd Bécaud, „Et Maintenant“, auf seine neue Maxi-CD genommen. Frank Sinatra und Elvis Presley interpretierten die englische Version, PETER SEBASTIAN hat vor einiger Zeit die deutsche Version noch einmal aufgenommen: „WAS WIRD AUS MIR?“, die er nun im orientalisch anmutenden FreshUp-Remix neu präsentiert (Remix und Mastering: JÖRG LAMSTER).

Auf den bevorstehenden Sommerurlaub stimmt der gitarrenlastige Urlaubsknaller „AMIGO POR FAVOR“ aus dem Album „Gewisse Extras“ ein. Die gefällige Melodie im Mexiko-Sound lädt zum Mitsingen und –tanzen ein. Ungewöhnlich: Wer PETER in einem seiner Songs reden hören möchte, kann seinem Sprechgesang in diesem Titel lauschen. JÖRG LAMSTER hat einen gefälligen FRESH UP MIX von diesem Schlager produziert.

Der im Reggae-Sound im Studio des Komponisten MATTHIAS STINGL in dessen Pavement Soundstudio & Mathouse Studio produzierte Song „WAS SOLL’S?“ wurde in einer von JÖRG LAMSTER neu arrangierten „UPS“-Version als Single veröffentlicht und kam nach der Veröffentlichung in vielen Rundfunkhitparaden (NDR 1 Radio Niedersachsen Hitparade und HR 4-Hitparade) sehr gut an. Deshalb wurde dieser beliebte Titel hier auf dem physischen Tonträger noch einmal verkoppelt.

Das Pop-Chanson „JEDE ZEILE, JEDES WORT“, aus dem Album „Mitten im Sein“ (gab es zusätzlich nur in den Download-Portalen), bekam durch einen neuen „FreshUp-Mix“ eine musikalische Verjüngungskur. Das Lied, in dem es um einen Abschiedsbrief geht, von dem der Empfänger „Jede Zeile, jedes Wort“ auswendig kennt, wurde groovig neu arrangiert und ist in der der „Fresh Up“ Edition zu hören.

Abgerundet wird PETERs aktuelle und limitierte Maxi-CD mit einem Mix des genannten aktuellen Albums, der passenderweise den Titel „FreshUp Album Mix by FS0221“, trägt und einen gelungenen Querschnitt der Melodien von PETERs Erfolgs-CD in einem Medley vereint. (Geschrieben von Stephan Imming für TOI RECORDS)