Petition will E-Voting für alle Auslandschweizer

Alle Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sollen bis 2021 elektronisch abstimmen können. Das verlangt der Auslandschweizerrat mit einer neu lancierten Online-Petition. (Themenbild) © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA

Alle Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sollen bis 2021 elektronisch an Urnengängen in der Schweiz teilnehmen können. Das fordert eine Online-Petition. Der 140-köpfige Auslandschweizerrat (ASR) lancierte die Petition am Freitag in Visp VS, wie die Auslandschweizer-Organisation (ASO).