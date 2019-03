Hürdenfreien Zugang zu Psychotherapie

Mitglieder des Komitees reichen am Montag bei der Bundeskanzlei die Unterschriften für die Petition "Hürden abbauen - Behandlung psychischer Krankheiten sicherstellen" ein. © Keystone/PETER KLAUNZER

Die Petition «Hürden abbauen – Behandlung psychischer Krankheiten sicherstellen» ist am Montag in Bern der Bundeskanzlei zuhanden des Bundesrates übergeben worden. In drei Monaten sind über 94‘000 Unterschriften gesammelt worden.