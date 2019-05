Wer auf der Rheintalautobahn von Dornbirn in Richtung Bregenz unterwegs ist, muss mit einem Stau von über einer halben Stunde rechnen (Stand 16 Uhr). Auch wer von Höchst in Richtung Bregenz unterwegs ist, steht knapp eine Stunde im Stau. Grund dafür war die Sperrung des Pfendertunnels, nach einem Lastwagen-Unfall. Die Spur von Bregenz in Richtung Lindau war gesperrt.

Eine aktuelle Verkehrsübersicht gibt es hier.

(red.)