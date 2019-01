Pferde schleifen Kutscher mit

Die Kutsche kam am Dienstagnachmittag in Tujetsch bei Disentis gegen 15.30 Uhr von einer Ausfahrt zurück. Nachdem die Gäste von der Kutsche abgestiegen waren, löste sich von einem Gebäude in der Nähe eine Dachlawine. Dadurch wurden die drei Pferde aufgeschreckt und brannten durch.

Der Kutscher geriet unter das Gefährt, er wurde rund 300 Meter auf der Hauptstrasse mitgeschleift. Passanten konnten die Kutsche stoppen. Der Mann wurde mit mittelschwerden Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen.

(red.)