Pflanzen lernten der Schwerkraft zu folgen

Dass Pflanzenwurzeln der Schwerkraft folgen, ist nicht selbstverständlich. Erst Samenpflanzen entwickelten vor 350 Millionen Jahren das Sensorium dafür. Forscher wollen die Einsicht in den Mechanismus dazu einsetzen, dürreresistentere Pflanzen mit besonders tiefen Wurzeln zu züchten. (Symbolbild) © Keystone/MARTIN RUETSCHI

Seit wann folgen Pflanzenwurzeln gezielt der Schwerkraft? Seit 350 Millionen Jahren, hat ein Forschungsteam am Institute of Science an Technology (IST) Austria herausgefunden. Ein besseres Verständnis des Vorgangs könnte den Anbau auf sehr trockenen Böden erleichtern.