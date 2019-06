Pfostendiebe schlagen wieder zu

Die unbekannten Täterschaften haben in der Zeit zwischen Ende Mai und dem vergangenen Samstag weisse Markierungspfähle aus Metal mit roten Reflektor-Streifen geklaut. Die Pfosten standen an der Schalkhusenstrasse in Kirchberg und haben einen Wert von rund 3000 Franken. Die Pfähle sollten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit den Verkehr verlangsamen.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht nun Zeugen. Personen, die Angaben zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bazenheid, 058 229 76 00, zu melden.

(red./Kapo SG)