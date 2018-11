Phil Collins spielt auf seiner Tour 2019 auch im Zürcher Letzigrund. Das Konzert ist für den 18. Juni angesagt. (Archiv) © Keystone/AP Invision/OWEN SWEENEY

Auf seiner Still Not Dead Yet Tour 2019 gibt der britische Rockmusiker Phil Collins auch ein Konzert in der Schweiz. Am 18. Juni 2019 tritt er im Stadion Letzigrund in Zürich auf, wie abc Production am Montag mitteilte. Der Vorverkauf startet am 30. November.