Pia Malo – Farbenland

Stilistisch bewegt sich Pia Malo zwar klar im modernen deutschen Schlager, und steht dazu, dass sie Musik mag und machen will, “die gute Laune macht und die die Leute auch gerne hören.“ Und eben diese Gute-Laune-Garantie, spürt man nicht nur bei «Farbenland» – dieses Konzept zieht sich mit allen Songs von Pia Malo wie ein roter Faden durch das aktuelle Album «Du tust mir gut». Mal wird die Atmosphäre aus sanften, gedämpften Technobeats in den Fokus gerückt, mal bekommt man erhebende Saxophon-Passagen serviert, mal dominieren glasklare E-Gitarren-Anschläge – SO und nicht anders klingt ein ausgeprägtes Musikverständnis. (Telamo)