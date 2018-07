«Piano Man» Billy Joel spielt 100. Konzert

Billy Joel mit seiner Tochter Della Rose im Madison Square Garden, wo er am Mittwoch zum 100. Mal spielte. © Keystone/AP Invision/EVAN AGOSTINI

Billy Joel hat am Mittwoch das 100. Konzert seiner Karriere im Madison Square Garden gegeben, Stargast des Abends war Bruce Springsteen. Mit dem Jubiläum baute Joel seinen Rekord aus: Kein anderer spielte so oft in der rund 20’000 Zuschauer fassenden Halle wie er.