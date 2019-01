Pickerl: Online-Käufer müssen schnell sein

In Österreich gibt es die Vignette nicht nur als Kleber, sondern auch digital. © Tagblatt

Ab dem 1. Februar brauchen Autofahrer sowohl in der Schweiz als auch in Österreich eine neue Vignette. Besonders Grenzgänger nach Österreich müssen sich beeilen: Das digitale «Pickerl» muss früh bestellt werden. Bis die Vignette auch in der Schweiz online gelöst werden kann, dauert es noch einige Zeit.