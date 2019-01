Pierre Maudet am Dienstagabend an der Versammlung der FDP Genf. © KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Der Genfer Staatsrat Pierre Maudet hat die Mitglieder der FDP Genf darum gebeten, in der Politik bleiben zu dürfen. Er erhielt an der ausserordentlichen Versammlung am Dienstagabend in Genf Applaus.