Pilot tödlich verunglückt

Das Segelflugzeug war am Sonntagnachmittag vom Flugplatz Münster VS zu einem Rundflug gestartet. (Symboldild). © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Der Pilot eines Segelflugzeugs hat am Sonntagnachmittag in Oberwald VS sein Leben verloren. Sein Fluggerät stürzte im Gerental ab.