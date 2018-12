Pimp dein Samichlaussäckli

Wird präsentiert von:

«Sami niggi näggi, hinderem Ofe schtecki…», tönt es aus den geheizten Stuben. Der Samichlaus und der Schmutzli stehen vor den Kindern, die scheu und ängstlich ihren Spruch aufsagen und horchen, was sie dieses Jahr alles ausgefressen haben. Zum Glück ist der Samichlaus trotz all der Streiche häufig gnädig und am Ende der Moralpredigt folgt die Aushändigung des Chlaussäcklis. Damit dieses bei den Kindern gut ankommt, haben wir für euch Ideen, wie ihr es füllen könnt.

1. Eine Nuss für den Genuss

Nüsse gehören genauso wie Mandarinen zum Samichlaustag dazu. Auch wenn Nüsse nicht jedermanns Lieblingssnack sind, werden sie am Samichlaustag tausendfach geschält und schnabuliert. Diese müssen unbedingt rein. Ja, liebe Mamis, es gibt jedes Mal eine riesen Sauerei, aber immerhin lässt sich mit ein paar Nüssen das Säckli ordentlich füllen. Da sind wenige weitere Dinge nötig.

2. «Schoggi, das wotti»

Nüsse und Mandarinen sind ja schön und gut, aber ohne Schokolade geht gar nichts. Statt sich auf chlausförmige Schokoladen zu beschränken, kann man natürlich variieren. So können einmal Überraschungseier oder Schokobons zwischen den Nüssen liegen. Aber auch «Schleckzüügs» ist bei den Kids willkommen.

3. Huch, ein Buch

Ich erinnere mich nur an ein einziges Geschenk, das ich als Kind bekommen habe und das war ein Harry-Potter-Buch. Ein Buch macht sich gut unter all den Fressalien. Sind Bücher bereits völlig Old School, kann man auch auf ein E-Book zurück greifen. Ein Besuch in der Buchhandlung lohnt sich – nebst vielen Lektüren findet man zwischen den Gestellen auch das eine oder andere lustige Gesellschaftsspiel.

4. «Chüeli» oder «Herzli»

Es gibt Familien, die lassen zum Samichlaustag gerne ein Paar Fränkli springen. So kann es sein, dass es plötzlich silbern oder golden glänzt im Samichlaussack, weil der Chlaus eine Halskette oder einen Ohrenring ins Säckli gesteckt hat.

5. Geschenkkarten

Natürlich sind Gutscheine nicht die kreativste Wahl der Welt, aber Eltern können mit den Kindern dann gleich das kaufen, was sie wirklich wollen. So bietet sich beispielsweise eine Gutscheinkarte von iTunes an oder aber die Eltern laden den Kindern wieder einmal ein Spiel auf ihr Smartphone. Natürlich gibt es auch viele kleinere Spiele für draussen, die in ein Samichlaussäckli passen. Zum Beispiel ein Springseil oder ein Fussball.

6. Ein bisschen Stil muss sein

Socken, ein T-Shirt, ein Hut oder Handschuhe – dies alles kleinere Kleidungsstücke, die gut in ein Samichlaussäckli passen. Für den Winter bieten sich auch eine Skibrille oder eine Kappe an.

7. Die Deko ist alles

Kommt ein Samichlaussäckli schön daher, ist das schon die halbe Miete. Deshalb lohnt es sich, die Geschenke nicht einfach in ein Plastiksäckli zu packen. Ein Stoffsack ist fast schon Pflicht und diesen kann man verschönern mit Schokolade, «Chläberli» oder lustigen Pins. Auch Ohrringe könnten gleich schon aussen an das Säckli gemacht werden. Zugeknöpft könnte das Ganze mit einem Armband werden. So hat man schon vor dem Geschenk ein kleines Geschenk.