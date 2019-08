Pinguin-Pärchen auf Städtetrip

Bereits im Juli mussten sehr wahrscheinlich die gleichen Pinguine gleich zweimal von der Polizei aus einem Sushi-Restaurant in Wellington geholt werden. (Archivbild) © Keystone/AP Shawnee Kim/SHAWNEE KIM

Wieder hat sich ein Zwergpinguin-Paar mitten in die neuseeländische Hauptstadt Wellington gewagt. Das Pärchen wurde am Sonntag auf einem Parkplatz über einem Fast-Food-Restaurant in der Nähe des Bahnhofs entdeckt.