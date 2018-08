Mit 101 Stundenkilometern auf dem Tacho und Alkohol im Blut geriet ein Pizza-Kurier in eine Geschwindigkeitskontrolle in Küssnacht. (Symbolbild) © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Geliefert ist ein Pizzakurier, der am Donnerstagabend in Küssnacht SZ innerorts mit 101 Stundenkilometern in eine Polizeikontrolle geriet. Erlaubt wären an der Stelle 60 Stundenkilometer. Das war aber nicht sein einziger Verstoss gegen das Strassenverkehrsgesetz.