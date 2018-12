Planlos? Hier kommen 7 Geschenkideen

#1 Wichteln

Fürs Grosi, das Baby der Cousine und die vier Stiefgeschwister und ihre Familien – meist «müssen» wir so viele Verwandte beschenken, dass wir gar nicht anders können, als irgendeinen «Gugus» zu schenken. Schliesslich stehen auf der To-Do-Liste vor Weihnachten auch noch andere Dinge.

Es muss also ein neues Geschenksystem her. Wie wäre es, wenn deine Familie wichteln würde? Wie früher in der Schule zieht jeder den Namen einer Person, die er an Heiligabend beschenken wird. Du kannst dich nur auf deinen Auserwählten konzentrieren und das originellste Geschenk der Geschichte zaubern (oder zumindest annähernd).

#2 Essen

Sex, Essen und ein frisch bezogenes Bett – drei wunderbare Dinge im Leben. Der zweite Punkt eignet sich perfekt als Weihnachtsgeschenk, beispielsweise in Form eines selbstgemachten Müeslis, einer eigenen Brotback-Mischung oder eines feinen Kräuter-Öls. Besonders gut kommt auch ein persönliches Kochbuch an: Du sammelst die Rezepte, welche die beschenkte Person schon immer von dir kriegen wollte. So kann die Schlemmerei nach den Feiertagen direkt weitergehen.

#3 Sei kreativ

Wir machen gleich mit eigenen Kreationen weiter. Erfahrungsgemäss kommen persönliche Geschenke immer besser an als teure (zumindest bei Erwachsenen). Deine Liebsten freuen sich bestimmt über ein selbstgeschnittenes Video oder ein Fotobuch von den letzten Sommerferien oder handgestrickte Socken.

#4 Zeit

Zeit zu schenken, klingt etwas ausgelutscht – ist aber oft wirklich das schönste für deine Familie und Freunde. Viele Grosseltern sagen nicht ohne Grund, sich nichts Materielles zu wünschen, sondern schöne Momente mit den Liebsten. Unternehme was mit Oma und Opa: Geh mit ihnen wandern (je nach gesundheitlicher Verfassung), ins Theater, brunchen oder zur Kosmetik.

#5 Gesellschaftsspiele der anderen Art

Es müssen beim Spieleabend nicht immer Jass-Variationen und Monopoly (das offensichtlich eh alle hässig macht) sein. In den letzten Jahren haben (Ost-)schweizer originelle Alternativen zu den Klassikern (z.B. Frantic) entwickelt, die sich als Weihnachtsgeschenk eignen.

#6 Reisegeld

Immer, wenn du irgendeinen «Seich» kaufst, könntest du das Geld stattdessen in ein Sparschwein stecken, um mit deinen Liebsten eine Reise zu unternehmen. Mach mit deinem Partner oder der besten Freundin einen Betrag aus, den ihr zu Weihnachten spart – und der nächste Trip nähert sich (buchbar zum Beispiel bei TUI in der Shopping Arena).

#7 Unterwäsche

Keine Feiertage ohne kuschelige Stunden mit deinem Partner. Da es wegen der vielen Kerzen und des Fondue Chinoise ohnehin schon heiss in der Wohnung ist, müsst ihr dazu auch gar nicht viel anziehen. Feierliche Unterwäsche findest du in der Shopping Arena unter anderem bei Beldona, Intimissimi und Hunkemöller (zur Übersicht der Geschäfte).

(lag)