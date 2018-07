«Plötzlich fiel Asche vom Himmel»

Seit einigen Tagen sorgen Waldbrände in Griechenland für dramatische Szenen. Die Griechen hatten zwar mit Waldbränden gerechnet, aber nicht in diesem Ausmass. Aristea Zachariadi aus Chur ist gerade bei ihrer Mutter in Voula zu Besuch. Dies ist ein Vorort von Athen und knapp dreissig Kilometer von den Waldbränden entfernt.

Feurige rote Sonnenstrahlen und Asche, die vom Himmel fällt

Vor zwei Tagen haben sie und ihre Mutter mitbekommen, dass irgendetwas nicht stimmt. «Wir sassen auf unserem Balkon und der Himmel war knall-orange und rot. Selbst die Sonnenstrahlen waren feurig rot», sagt Aristea. Kurz Zeit später ist sogar Asche vom Himmel gefallen und da wusste Aristea, irgendetwas kann nicht stimmen.

Die Aufregung war gross, denn Aristea hat Verwandte in der Gegend des Feuers. Die Sorge war berechtigt: Als Aristea ihre Verwandten endlich erreichte, erzählten diese, dass sie grosses Glück hatten. Die Häuser neben ihrem hatten Feuer gefangen. Nur dank des Windes blieb ihr Haus verschont. Dieser drehte ab, kurz bevor das Feuer ihr Haus erreichte.

«Das Gefühl der Machtlosigkeit lässt sich nicht beschreiben»

«Als diese Rauchwolken immer dichter wurden, bekamen wir es schon mit der Angst zu tun. Man denkt sich dann, was passiert, wenn das Feuer unser Haus erreicht und wir einfach alles zurück lassen müssen, um zu fliehen. Die Machtlosigkeit, die man in so einem Moment fühlt, lässt sich gar nicht beschreiben», sagt Aristea. Mittlerweile sind die meisten Brände gelöscht, worüber sie und ihre Familie sehr froh sind.

Die Lage sei aber immer noch brenzlig. Vor Ort spricht man von neu entfachtem Feuer. Aristea und ihre Freunde gehen davon aus, dass das Schlimmste nicht unbedingt vorbei ist.

(nm)