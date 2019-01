Podladtchikov, Burgener und Scherrer am Heim-Event im Final

Iouri Podladtchikov ist am Laax Open auch in diesem Jahr wieder auf Kurs (Archiv) © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Die Schweizer Snowboarder zeigen sich am Heim-Weltcup in Laax auch in der Halfpipe bislang von ihrer besten Seite. Gleich drei von ihnen werden im Nachtfinal (ab 17.30 Uhr) zu sehen sein.