Polen erinnert an Jahrestag der ersten teilweise freien Wahl

Die früheren polnische Präsidenten Bronislaw Komorowski (l), Aleksander Kwasniewski (Mitte) und Lech Walesa unterzeichneten eine Danziger Erklärung von Freiheit und Solidarität, in der die Ereignisse von 1989 gewürdigt wurden. © KEYSTONE/AP/CZAREK SOKOLOWSKI

Mit einer feierlichen Senatssitzung hat Polens Staatsspitze an den 30. Jahrestag der ersten teilweise freien Wahlen nach Kriegsende erinnert. Die Parlamentswahl am 4. Juni 1989 sei ein ausserordentlich wichtiger Schritt in Richtung Freiheit gewesen.