Polizei beendet Einsatz friedlich

Der Kantonspolizei Solothurn konnte am Samstag einen bewaffneten Mann davon überzeugen, sich friedlich zu ergeben. © Kantonspolizei Solothurn

Die Kantonspolizei Solothurn hat bei einem Grosseinsatz am Samstag in Dulliken SO einen bewaffneten Mann davon überzeugen können, sich zu ergeben. Der 43-jährige gebürtige Italiener hatte sich in seiner Wohnung verschanzt und seine Frau bedroht.