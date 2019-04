Frau in St.Galler Wohnquartier getötet

An der Ruhsitzstrasse in St.Gallen wurde heute eine Frau getötet. Die Polizei teilt mit, dass die Frau tot in der Wohnung aufgefunden worden sei. Mehrere Polizeikräfte und zwei Ambulanzfahrzeuge sind vor Ort.

«Polizei hat Messer aus Wohnung getragen»

Eine Augenzeugin sagt gegenüber TVO-Reportern, dass Polizeibeamte nach kurzer Zeit einen Mann in Handschellen aus dem Wohnblock geführt hätten. Ebenfalls habe die Polizei ein Messer aus der Wohnung getragen. Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen bestätigt diese Angaben auf Anfrage nicht und gibt auch keine anderen Details bekannt. Kinder seien jedenfalls nicht betroffen. Die genauen Umstände würden momentan abgeklärt.

Folgt mehr …

(red.)