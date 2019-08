Polizei bittet um Hinweise nach Unwetter in Chamoson

Nach dem Unwetter von Chamoson werden zwei Menschen weiter vermisst. Am Dienstagvormittag wurde die Suche nach den Opfern nach einem Unterbruch wieder aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise. © Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Nach dem Unwetter in Chamoson VS ist die Suche nach den zwei Vermissten am Dienstagmorgen wieder aufgenommen worden. Von den Opfern fehlt weiterhin jede Spur. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.