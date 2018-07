Ein 23-jähriger Autofahrer ist im bernischen Ipsach innerorts mit 111 km/h in eine Radarfalle getappt. Er wird sich wegen eine Raserdelikts vor der Justiz verantworten müssen. (Themenbild) © KEYSTONE/WALTER BIERI

Der Polizei ist am Mittwochabend in Ipsach ein Raser ins Netz gegangen. Der Lenker passierte die Geschwindigkeitskontrolle innerorts mit 111 km/h – er war also mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt.