Polizei-Einsatz in Biel endet glimpflich – Zwei Männer gefasst

Ein Teil der Bözingenstrasse in Biel war am Mittwoch gesperrt, nachdem sich eine bewaffnete Person in einem Gebäudede verschanzt hatte. Der mehrstündige Spuk lief letztlich glimpflich ab. Die Polizei konnte zwei Männer in Gewahrsam nehmen. © KEYSTONE/ADRIAN REUSSER

Ein bewaffneter Mann hat am Mittwochmorgen die Einsatzkräfte in Biel auf Trab gehalten. Er soll in einem Gebäude an der Bözingenstrasse einen anderen Mann bedroht haben.Die Kantonspolizei Bern rückte daraufhin mit einem Grossaufgebot aus und sperrte Teile der Strasse ab.