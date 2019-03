Polizei entdeckt Fassadenbrand in Restaurant in Altenrhein

Eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen entdeckte am Samstagmorgen Rauch und Feuer, das aus der Fassade eines Restaurants in Altenrhein drang. © Kantonspolizei St. Gallen

Eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen hat am Samstagmorgen in Altenrhein Rauch und Feuer entdeckt, die aus der Fassade eines Restaurants an der Rheinhofstrasse drang. Die Feuerwehr Rheintal löschte den Brand.