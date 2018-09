Die Polizei in Sydney stiess auf ein grosses Waffenarsenal aus Gewehren, Pistolen, Armbrüsten, Messern, Schwertern und mehr als 2000 Schuss Munition in einem Haus im Westen der Stadt. © Polizei New South Wales

Die Polizei in Australien hat bei einem früheren Justizvollzugsbeamten ein riesiges Waffenlager entdeckt. In dem Arsenal in der Privatwohnung des Mannes in Sydney waren neben halbautomatischen Gewehren auch Schwerter und Armbrüste sowie schusssichere Westen und Helme.